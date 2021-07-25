شكرا لقرائتكم خبر مقتل جنديين تركيين في هجوم بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن جنديين تركيين قتلا في هجوم بشمال سوريا. وكان المئات من المتظاهرين قطعوا الطرق أمام النقاط التركية في مناطق ريف إدلب الجنوبي الشرقي أمس الأول احتجاجا على القصف الذي تتعرض له مناطقهم من مدفعية الجيش السوري والطيران الروسي الذي شن غارات عدة.



كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جنديين تركيين في هجوم بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.