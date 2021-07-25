شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإعلام والآثار بـ"النواب" توصى بوضع تصور لاستغلال منطقة تل البلامون الأثرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برفض مشروع إنشاء محطة الصرف الصحى بتل البلامون الأثرى بمحافظة الدقهلية، كما أوصت أن تقوم وزارة السياحة والآثار بوضع تصور لاستغلال منطقة تل البلامون الأثرى بما يحقق قيمة مضافة للمنطقة ويتم عرضه على اللجنة، كما أوصت أيضا بمراعاة البعد الأثرى فى اختيار المشروعات المقترحة فى مبادرة حياة كريمة .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة منذ قليل برئاسة الدكتورة النائب درية شرف الدين لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف الشبراوى بشأن إيقاف العمل فوراً فى تل البلامون الأثرى بمركز شربين بمحافظة الدقهلية وعدم الموافقة على تحويله لمقلب قمامة.

حضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية، وأمير محمد على عضو فنى اتصال سياسى مكتب الوزير، كما حضر من وزارة التنمية المحلية إبراهيم السعدنى ممثل قطاع التخطيط والتنمية الريفية والحضارية، وحضر من محافظة الدقهلية محمد جلال مدير عام الأملاك بديوان عام المحافظة .

واستعرض النائب أشرف الشبراوى موضوع طلب الإحاطة بشأن إيقاف العمل فورا فى تل البلامون الاثرى بمركز شربين محافظة الدقهلية وعدم الموافقة على تحويله لمحطة معالجة صرف صحى والاستفادة من هذا التل الاثرى البالغ مساحته 148 فدانا، حيث إنه يعود لتراث عاصمة مصر القديمة، مع العلم بوجود أرض بديلة لقيام هذا المشروع عليها، وأن استغلال مساحة صغيرة منها ستعمل على التأثير على باقى الأرض .