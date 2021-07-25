شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الفرنسية تنقذ 80 مهاجرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت البحرية الفرنسية 80 مهاجرا في القناة الإنجليزية، من بينهم 20 طفلا، حسبما قال مسؤولون في البحرية اليوم الأحد.

ولم يتعرض المهاجرون، الذين كانوا يسافرون في قوارب صغيرة، للأذى وتم نقلهم إلى ميناء كاليه.

وخلال الطقس الجيد بشكل خاص، ينطلق المهاجرون من فرنسا في رحلة خطيرة صوب بريطانيا، ويتلقي العديد منهم مساعدة من مهربين.

وتأتي عملية إنقاذ المهاجرين في الوقت الذي اتفقت فيه باريس ولندن الأسبوع الماضي على تعزيز جهودهما لمكافحة الهجرة غير الشرعية.