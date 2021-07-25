الجيش الإسرائيلي يقلص مساحة الصيد في قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وقال منسق العمليات الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان إنه "بعد سلسلة من التقييمات للأوضاع تقرر تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 12 إلى 6 أميال بحرية".

وأضاف في بيان تلقته ”الخليج 365”: "يدخل القرار حيز التنفيذ فورًا ويبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر".

وأشار إلى أن القرار يأتي في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، والذي يشكل انتهاكًا للسيادة الإسرائيلية.

وقال عليان: "تتحمل منظمة حماس المسؤولية عن كل ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه باتجاه دولة إسرائيل، وهي ستتحمل تداعيات العنف المُمارس بحق مواطني الدولة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدة حرائق اندلعت اليوم الأحد في غلاف قطاع غزة نتيجة إطلاق بالونات حارقة من القطاع.