"بالونات غزة" تشعل 4 حرائق في أشكول الإسرائيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلعت أربع حرائق على الأقل في تجمعات إسرائيلية في غلاف غزة، نتيجة إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.

وأفاد موقع "حدشوت بتاخون سديه"، باندلاع أربعة حرائق في المجلس الإقليمي/ أشكول، في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة التي يطلقها الشبان الفلسطينيون من القطاع.



وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران في أحراش أشكول الإسرائيلية

ويأتي إطلاق البالونات وسط حالة من التوتر بعد منع إسرائيل إدخال شاحنات الوقود الخاصة بمحطة توليد الكهرباء اليوم الأحد، وسط توقع باستئناف إدخالها غدًا.

وعقب وقف عملية حارس الأسوار، انتهجت إسرائيل سياسة الرد على البالونات الحارقة بقصف مواقع لحماس في غزة.



وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، كشف مصدر فلسطيني، عن قرار الفصائل الفلسطينية وقف البالونات الحارقة بجهود مصرية ضمن مباحثات ترمي لإعادة فتح المعابر.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" إن الفصائل الفلسطينية اتفقت على وقف فعاليات الأدوات الخشنة قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة لمدة أسبوع بناء على جهود مصرية.

وذكر المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه، أنه إذا لم تعد إسرائيل الأمور إلى ما قبل 10 مايو/أيار الماضي (أي قبل التصعيد الأخير) لا سيما فتح معابر غزة، سيعاد إطلاق بالونات حارقة بكثافة أعلى.

وبرزت عمليات إطلاق البالونات الحارقة بعد أسابيع من انطلاق مسيرة العودة في 30 مارس/ آذار 2018، وربط توقفها بتفاهمات لتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، وجرى استخدامها عدة مرات لاحقا مع تأزم المباحثات مع إسرائيل.