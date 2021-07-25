واشنطن تجدد موقفها من نفوذ طالبان: سنواصل الغارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهدت واشنطن بمواصلة الغارات الجوية ضد حركة طالبان مع استمرار هجماتها واتساع نفوذها في أفغانستان.

يأتي ذلك فيما تشير تقارير ميدانية بأن أفغانستان مقبلة على محطة فارقة جديدة بتاريخها الحديث، وسط ترجيحات بسقوطها بيد طالبان.



طرح مرجح بقوة في ظل التقدم الميداني الذي تحرزه الحركة المسلحة مستفيدة من ثغرات أمنية قاتلة خلفها الانسحاب الأجنبي الجاري من البلاد.

الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، يؤيد فرضية سيطرة طالبان الكاملة على أفغانستان.

مؤخرا، حذرت واشنطن الحركة من استمرار هجماتها للسيطرة على مناطق في جميع أنحاء أفغانستان، مهددة بضربات مع تواصل انسحاب القوات الأمريكية.

وتصاعدت حدة القتال في أفغانستان منذ أوائل مايو/ أيار الماضي، عندما بدأ الجيش الأمريكي المرحلة النهائية لسحب قواته، فيما أعلنت طالبان أنها استولت مؤخرًا على أكثر من 100 من أكثر من 400 مقاطعة في البلاد.

وتوقع القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر ، شن ضربات جوية ضد طالبان إذا واصلت هجماتها للسيطرة على مناطق جديدة.

ومن المتوقع خروج القوات الأمريكية المتبقية بحلول الموعد النهائي في 11 سبتمر/أيلول المقبل، الذي أعلنه الرئيس جو بايدن لإنهاء أطول حرب أمريكية.

ويشكك المسؤولون الحكوميون الأفغان في تأكيد طالبان الاستيلاء على مناطق جديدة فيما يصعب التحقق من ذلك بشكل مستقل.