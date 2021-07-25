تركيا تتمسك بالعدوان على شمال سوريا.. متجاهلة قتلاها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، استمرار عملياتها العسكرية شمال سوريا رغم مقتل جنديين السبت في إشارة إلى استمرار العدوان التركي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن العمليات التي أطلقتها القوات المسلحة التركية مستمرة، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.



واليوم جددت القوات التركية قصفها "الليلي" على مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب شمالي سوريا ردا على سقوط قتيلين وجرحى بين جنودها مساء السبت.

وأطلقت قوات رجب طيب أردوغان عشرات القذائف الصاروخية على مناطق في الشيخ عيسى ومحيطها ومناطق أخرى شمالي حلب، دون حديث عن سقوط ضحايا.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، فإن اشتباكات عنيفة دارت بعد منتصف ليل السبت على محور قرية الجات ضمن ما يعرف بـ"خط الساجور" شمال شرقي حلب، بين القوات التركية والمليشيات الموالية لها ضد قوات مجلس منبج العسكري.

في المقابل، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بأكثر من 200 قذيفة مدفعية وصاروخية قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية ومجلس الباب العسكري بريف حلب، تزامنًا مع اشتباكات على محور حزوان أدت إلى قطع الطرقات.

بينما ردت القوات الكردية بقصف نقطة عسكرية تركية في بلدة حزوان بريف حلب، وسط معلومات عن وجود خسائر بشرية في صفوف القوات التركية والمليشيات الموالية لها.

وشهدت مستويات المياه بنهر الفرات تراجعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، ما يزيد التوترات بين تركيا وأكراد سوريا.

ويتهم مسؤولون أكراد في شمال شرق سوريا تركيا بتقليل منسوبات المياه المتدفقة، الأمر الذي يتسبب بأزمة زراعية وانقطاعات بالكهرباء في المنطقة.