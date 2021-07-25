‏الارياني يدين تفجير مليشيا الحوثي منزل مواطن بمديرية الزاهر محافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، واستنكر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بتفجير منزل المواطن حسين صالح البرماني الحميقاني بمديرية الزاهر آل حميقان محافظة البيضاء.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان مليشيا الحوثي عمدت الى تفجير منازل المواطنين على طريقة التنظيمات الارهابية "داعش، القاعدة"، وارهاب المواطنين، والانتقام الممنهج من كل من يخالفها الرأي".

واضاف الارياني "ان منظمات حقوقية وثقت تفجير مليشيا الحوثي الارهابية أكثر من 816 منزلا في مختلف المحافظات منذ انقلابها على الدولة، وتدميرها قرى بشكل كامل، ضمن مساعيها لتهجير المواطنين قسريا من منازلهم ومناطقهم، واستبدالهم بموالين لها تنفيذا لمخطط التغيير الديمغرافي بمناطق سيطرتها".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان، بإدانة جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي وفي مقدمتها تفجير منازل المواطنين باعتبارها انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وإدراج مليشيا الحوثي وقيادتها ضمن قوائم الارهاب، وضمان عدم افلاتهم من العقاب.