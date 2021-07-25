شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر كيرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، الأحد، أن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب جزر كيرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المركز، أن مركز الزلزال كان على عمق 12 كيلومترا تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 30.42 درجة جنوبا و176.22 درجة غربا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.