شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة للنواب: مصر لم تشهد أي نقص في السلع الغذائية خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه رغم تفشي جائحة كورونا في العالم، إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة، بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد على دور القطاع الحيوي في مصر.

وأضاف القصير خلال اجتماع لجنة الدفاع بمجلس النواب. اليوم الأحد، أن الأمن الغذائى من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويتطلب تحقيقه ان تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.

وتابع القصير أن السياسية الزراعية تعتمد على عدد من المحاور في مقدمتها دعم التوسع الراسي للمحاصيل، و دعم إجراءات التوسع الافقي، تنميه القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، تطوير الخدمات الزراعية الحكومية، حصر رفع كفاءة الأصول غير المستغله، ودعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي و الدولي، التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية.

ولفت الوزير إلي أن المحاور تشمل ايضا تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، هيكلة المؤسسات و الإصلاح التشريعي فضلا عن دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.

ونوه الوزير أن هناك عده تحديات تواجه قطاع الزراعة ومنها محدودية الرقعة الزراعية و محدودية المياه و النمو السكاني المتزايد و تغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ضعف امكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية و زيادة تكاليف الإنتاج.