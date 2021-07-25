شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: "حياة كريمة" تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها فخامة عبدالفتاح السيسى تستهدف رفع مستوى المزارعين والريف المصرى.

وأضاف القصير، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضى، أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين من خلال التوسع الأفقى باستصلاح الأراضى والتوسع الرأسى باستنباط أصناف تقاوى جديدة وكذلك زيادة إنتاجية الفدان بالإضافة إلى دعم أنشطة الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وأيضا زيادة الاستثمارات الزراعية.

وأكد القصير، على توجيهات الرئيس السيسى بتوفير الغذاء الصحى والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم فى الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة.

وأشار القصير إلى أن اهتمام الرئيس بالزراعة يأتى لأنها المصدر الرئيسى للغذاء كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم بـ17% من الصادرات السلعية و15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالى القوى العاملة كما أنها آلية مهمة فى توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.

من ناحية رحب "العوضي" بوزير الزراعة وقيادات الوزارة وأشاد بالنهضة الزراعية التى تشهدها مصر حاليا والتى تستهدف تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، مشيرا إلى جهود الدولة فى مجال استصلاح الأراضى والمشروعات الزراعية التى يتم تنفيذها فى كل ربوع الوطن.