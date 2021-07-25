شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النقل بمجلس النواب تقرر زيارة محافظة قنا خلال 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد في اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب عادل شعلان حول إنشاء كوبري أعلى مزلقان شارع الجيش بكفر الدوار في محافظة البحيرة.

ومن جانبه قال وائل مهدي مدير عام تجهيزات الكباري بالسكة الحديد، إنه ليس هناك حاجه لإنشاء كوبري جديد حيث يوجد كوبري على بعد كيلو متر من المكان المطلوب ولكن يمكن عمل امتداد للكوبري المقام حاليا.

وقد أوصت لجنه النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، بضرورة عمل دراسة جدوى جديدة لإمكانية عمل كوبري طبقا للميزانية التي تم وضعها للسكة الحديد، وأوصت اللجنه أيضا بضرورة حضور هيئة السكة الحديد، والهيئة العامة للطرق والكباري، ووزارة التخطيط، كما ناقشت اللجنه طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفي محمود بشان انشاء كوبري أعلي مزلقان الجذيرية بمركز ومدينة قنا .

ومن جانبه أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، عن قيام اللجنه بزيارة ميدانية لمحافظة قنا وذلك بحضور الجهات المختصة خلال اسبوعين للمعاينة علي أرض الواقع.