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القبض على أحد المشاركين بتفجير مدينة الصدر بالعراق

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محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الأحد، عن القبض على أحد المشاركين في التفجير الذي استهدف سوق الوحيلات بمدينة الصدر الأسبوع الماضي.

وذكر الجهاز - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا" - أن الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية طلبت الدعم من حكومة إقليم كردستان بهدف القبض على أحد المشتركين في التفجير الإرهابي، وبعد متابعة الفرق الأمنية تم القبض على الشخص المطلوب وهو من أهالي الحويجة، وتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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