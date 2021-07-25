فيضانات في شوارع لندن تزامنًا مع عواصف شديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (ا ف ب)

علقت الحافلات والسيارات الأحد في شوارع لندن بعدما غمرتها مياه الفيضانات جراء العواصف المتكررة التي ضربت العاصمة البريطانية.

ونشر ناشطو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسيارات غارقة جزئيا بالمياه في جنوب غرب لندن مع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة، في وقت شقت عواصف رعدية طريقها عبر جنوب شرق بريطانيا.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا في مدينة لندن والمقاطعات المحيطة بها حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وحذر المكتب من خطر حدوث صواعق وفيضانات، مع توقع هطول أمطار يصل معدلها إلى 10 سنتيمترات في بعض المناطق، أي ضعف المتوسط الشهري ليوليو.

وأغلقت الشرطة طريقا بالقرب من محطة كوينزتاون رود في جنوب غرب لندن، حيث علقت ثلاث حافلات بطابقين تحت جسر للسكك الحديد، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال سائق عرف عن نفسه باسم اريك إن الركاب اضطروا للنزول بعد أن بدأت المياه بالتدفق إلى الحافلة.

وغادر سائقو سيارات في والتهامستو في شمال شرق لندن مركباتهم تحت المطر الغزير.

وأعلنت الشرطة أنها "تتعامل حاليا مع فيضانات عدة في المناطق الشرقية"، محذرة من غمر المياه للأنفاق.