أفغانستان: تهجير 14 ألف عائلة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الصراع

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (أ ش أ):

كشفت وزارة اللاجئين والعودة في أفغانستان أن الصراع المشتعل بين حكومة كابول وحركة طالبان، دفع أكثر من خمسين ألف أسرة إلى مغادرة منازلهم هذا العام وأدى إلى نزوح 14 ألفا من هذه العائلات خلال الـ15 يومًا الماضية في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم /الأحد/، أنه منذ أن بدأت الولايات المتحدة إجلاء ما تبقى من الـ2500 جندي قبل أكثر من شهرين، زادت طالبان من حدة هجماتها واستولت على المناطق التي لم تكن تخضع لسيطرتها في الماضي، مما دفع الحكومة الأفغانية لشن هجمات مضادة تسببت في اندلاع صراع شديد، وأدت في نهاية المطاف إلى اضطرار آلاف العائلات لمغادرة منازلهم والبحث عن ملاذ في أماكن آمنة.

وأكدت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن أنها قادرة على توفير المأوى والطعام للمشردين، لكنها تحذر من ناحية أخرى من عدم التمكن من التعامل مع زيادة عدد العائلات النازحة، وسط توقعات بارتفاعها في المستقبل.