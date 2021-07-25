نعوش تحمل 3 أطفال.. تشييع جثامين ضحايا العصير المسموم بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

شيّع العشرات من أهالي قرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، اليوم الأحد، جثامين 3 أطفال لقوا مصرعهم عقب إصابتهم بتسمم إثر تناولهم عصيرا فاسدا.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد مدير المرفق يفيد بمصرع 3 أطفال أشقاء، وإصابة والدهم بحالة تسمم بعد تناولهم عصير منتهي الصلاحية من بقال، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

بالفحص تبين مصرع أميرة جلال 8 أعوام، وشقيقيها أمير 7 أعوام، وآدم 9 أعوام، وإصابة والدهم بحالة تسمم، وجرى نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، قبل نقل الأب إلى مستشفى أورام قنا لخطورة حالته الصحية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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