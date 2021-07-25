الاحتجاجات تعم تونس للمطالبة بحل البرلمان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 07:29 مساءً - منذ ساعة واحدة

تظاهر محتجون في مدن تونسية عدة، للمطالبة بحل البرلمان وتنحي الحكومة، بسبب ما أسموه زيادة الأزمة الاقتصادية، وتفشي فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد.

ففي العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان.

وقالت “رويترز” إن مئات أيضا خرجوا في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر.

وقال مراسل “الحرة” أن محتجين في محافظة سوسة توجهوا لمقر حركة النهضة في المنطقة و أسقطوا لافتة الحزب ورفعوا شعارات ومطالبات لحل البرلمان.

وأظهر فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي محتجون يقتحمون مقر حزب النهضة في مدينة توزر بجنوب تونس.

وتزيد الاحتجاجات الضغط على الحكومة المنخرطة في صراع سياسي مع الرئيس قيس سعيد، وسط أزمة مالية تلوح في الأفق وفي ظل تصاعد مستمر منذ أسابيع في حالات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة الوفيات.

وكان المشيشي أقال الأسبوع الماضي وزير الصحة بعد مشاهد فوضوية في مراكز التطعيم خلال عطلة عيد الأضحى، عندما اصطفت حشود كبيرة بسبب نقص إمدادات اللقاح.

وحينها أعلن الرئيس سعيد أن الجيش سيتولى التعامل مع الجائحة قائلا إن خطط التصدي لها باءت بالفشل.

وقد يعرقل الشلل الحكومي جهود التفاوض على قرض من صندوق النقد الدولي يعد حاسما من أجل استقرار المالية العامة للدولة، لكنه قد يشمل أيضا خفضا في الإنفاق من شأنه أن يزيد من معاناة الشعب الاقتصادية، بحسب رويترز.

الاتحاد العام التونسي للشغل

من جهته، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي إلى “الضغط الايجابي لتعديل البوصلة حول بعض الخيارات الوطنية ولتحقيق استحقاقات ثورة الحرية والكرامة”.

وقال الطبوبي في تصريح إن “مؤسسات الدولة في تونس مفككة وبعيدة بعضها عن بعض”.

وتابع: “الازمة التي تمر بها تونس ليست وليدة الصدفة وهي تراكمات لعدة سنوات بعد الثورة”.