تعيين أول سفير إسرائيلي في الإمارات.. من هو؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 07:29 مساءً - منذ ساعتين

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، تعيين، أمير حايك، سفيرا لبلاده لدى الإمارات، ليكون أول أول سفير لإسرائيل في الإمارات بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين في منتصف سبتمبر من العام الماضي.

وكان لبيد قد افتتح أواخر الشهر الماضي سفارة إسرائيل في أبو ظبي إضافة إلى قنصلية إسرائيلية في دبي.

وكانت الإمارات دشنت سفارتها في إسرائيل هذا الشهر في مراسم احتفال رسمية، بحضور الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوغ.

وتقع السفارة في مبنى بورصة بتل أبيب، وجاء افتتاحها بعد أسبوعين على افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات.

ومنذ تطبيع العلاقات سبتمبر 2020 بدعم من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سيّرت الدولتان رحلات جوية مباشرة وتبادلتا السفراء وزيارات وفود تجارية عدة.