“كاتب العدل الذكي”.. دبي تدشن خدمة رقمية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 07:29 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت السلطات في إمارة دبي، تدشينها لخدمة رقمية جديدة ومميزة، وهي “الكاتب العدل الذكي والإلكتروني”.

وتأتي هذه الخدمة كجزء من خدمات ومبادرات معنية بتطوير منظومة العمل نحو التوجه الرقمي، في إمارة دبي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام).

وأكدت محاكم دبي أإن هذه الخدمة الجديدة سوف “تحقق سهولة وسرعة وصول المتعاملين للخدمات في أي وقت ومكان دون أي قيود ومن خلال عدة قنوات ذكية وإلكترونية”.

وقال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي إن الخدمة الجديدة “تسهم في إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة لتلبية احتياجات المتعاملين وإسعادهم”.

وأكد القاضي محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية والمشرف العام على فريق التطوير في محاكم دبي أن الخدمة الجديدة تتضمن جميع خدمات الكاتب العدل من التوكيلات والإقرارات والإنذارات العدلية ومحاضر الاجتماع ووصايا غير المسلمين والعقود بجميع أنواعها.

وأوضح السبوسي آلية عمل الخدمة عبر “التسجيل وإدخال البيانات وإرفاق المستندات ودفع الرسوم والتحقق من الصفة والأهلية عن طريق الفيديو والتوقيع إلكترونيا واستلام الوثيقة المصدقة عبر الإيميل”.