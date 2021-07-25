الحرائق الهائلة تلتهم مئات الهكتارات من غابات إسبانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 07:29 مساءً - منذ 3 ساعات

أدت الحرائق الهائلة المندلعة في الغابات غربي إسبانيا، إلى تدمير مال لا يقل عن 1100 هكتار من الأراضي المزروعة والأحراج.

وقد حذرت لجنة الغابات في إقليم كتالونيا بإسبانيا من أن تزيد الرياح، التي تبدأ عادة في منتصف النهار تقريبا في المنطقة، من تأجيج الحريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تبلغ 30 درجة تقريبا والجفاف الشديد، ويهدد الحريق ما يصل إلى 5 آلاف هكتار بشكل مباشر.

وذكرت صحيفة “إل بريوديكو” أن هذا هو أكبر حريق غابات خلال العام حتى الآن في إقليم كتالونيا ذي الغابات الكثيفة، ووصل الرماد بالفعل إلى أجزاء من برشلونة.

بالإضافة إلى فرق الإطفاء المحلية ووحدات مكافحة حرائق الغابات، يعمل جنود القوات المسلحة الإسبانية على إخماد النيران، منذ صباح الأحد.

وتم استدعاء المزارعين في المنطقة لحرث حقولهم على الفور من أجل تشكيل حواجز ضد النيران.

واضطر نحو 80 شخصا في المنطقة إلى مغادرة منازلهم منذ اندلاع الحريق، السبت، ولم يتضح سبب اشتعال الحريق.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، دمر حريق غابات في كوستا برافا الواقعة إلى الشمال من منطقة هذا الحريق 415 هكتارا من الغابات في محمية كاب دي كريوس الطبيعية.