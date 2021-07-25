المغرب تحصل على أكثر من 300 ألف جرعة من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

حصلت المملكة المغربية على أكثر من 300 ألف جرعة من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا، ضمن برنامج "كوفاكس" العالمي.



وهذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها المملكة المغربية على هذا النوع من لقاحات "كوفيد-19"، والذي سيُمكن من تسريع عملية التلقيح في المملكة.

وعبر القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بالرباط، لورانس راندولف، في تصريحات صحفية، عن حرص بلاده على دعم حملة التلقيح الاستثنائية التي تقوم بها المملكة المغربية بقيادة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأشار لورانس إلى أن “الولايات المتحدة والمغرب، جنبا إلى جنب مع مختلف الشركاء في جميع أنحاء العالم، نبذل كل ما بوسعنا لحماية شعوبنا، وبالأخص الفئات الهشة والعاملين في الصفوف الأمامية”.

ولفت بيان للسفارة الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة سبق أن استثمرت أكثر من 15 مليون دولار لمساعدة المغرب في مواجهة وباء كورونا.

كما عملت حكومة الولايات المتحدة، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع وزارة الصحة وشركاء آخرين، من أجل رفع مستوى الوعي حول مخاطر فيروس كورونا، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، ودراسة فعالية اللقاح، وكذا توفير معدات ومستلزمات النظافة والمختبرات، كما أن الجيش الأمريكي بصدد التبرع بمستشفى ميداني قيمته 1.5 ملايين دولار، للمساعدة في مكافحة تفشي الأمراض المعدية في المغرب.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر متبرع في العالم لبرنامج “كوفاكس” للتوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم، حيث ساهمت بملياريْ دولار، وتبرعت مبدئيا بـ80 مليون لقاح من إمداداتها المحلية للقاح ضد فيروس “كورونا” للبلدان المحتاجة.

كما أعلنت، مؤخرا، أنها ستتبرع بنصف مليار لقاح من شركة "فايزر" لتوزيعها عبر “كوفاكس” على 92 دولة ذات اقتصادات منخفضة ودخل متوسط، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي.

ومن أجل إنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم، وإعادة بناء الاقتصاد العالمي، ووقف تهديد السلالات المتحورة الجديدة، أكد البيان، ضرورة تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس، في أسرع وقت ممكن.

وتشهد المملكة المغربية، في الآونة الأخيرة، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ تُسجل يوميا ما بين ألف إلى 3 آلاف حالة إيجابية.

ونتيجة لذلك ارتفعت الحالات الإيجابية النشطة في المملكة إلى 23.525 حالة، منها 616 حالة خطرة توجد في أقسام الإنعاش بمختلف المستشفيات.

في هذه الأثناء، تمضي المملكة بشكل متسارع في عملية التلقيح، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية في هذا الصدد، إذ نجحت إلى حدود الساعة في إعطاء أكثر من 21 مليون حُقنة من اللقاح المضاد للفيروس.