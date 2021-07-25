عاجل.. تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل في الإمارات

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، تعيين أمير حايك سفيرا لبلاده لدى الإمارات.



وبتعيينه يصبح حايك أول سفير لإسرائيل في الإمارات بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين في منتصف سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وقال لابيد في تغريدة على تويتر: "يسعدني تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "أمير حايك، الغني بالخبرة والمعرفة في مجالات الاقتصاد والسياحة، هو الرجل المناسب لمأسسة الجسر بين إسرائيل والإمارات".

وتابع: "بعد افتتاح السفارة، حان الوقت لتعيين أول سفير لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. حظا سعيدا أمير".

وأواخر الشهر الماضي افتتح لابيد سفارة إسرائيل في أبوظبي، معتبرا أنه يوم تاريخي لبلاده.

وحينها قال وزير الخارجية الإسرائيلي: "نقف هنا اليوم لأننا اخترنا السلام والتعاون على الحروب والعداء".

وأضاف: "إسرائيل معنية بالسلام مع جميع جيرانها.. هذه لحظة تاريخية وهي تذكير بأن التاريخ يصنعه الناس.. الناس الذين يفهمون التاريخ ولكنهم على استعداد لتغييره. الناس الذين يفضلون المستقبل على الماضي".

وأشار إلى أن "الاتفاقيات يوقعها الزعماء لكن السلام يصنعه الناس".