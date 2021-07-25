شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يجبر فلسطيني على هدم منزلة بالقدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مواطنا مقدسيا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن المواطن المقدسي علي خليل شقيرات، أن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت يوم الأربعاء الماضي منزله في حي الصلعة بجبل المكبر وسلمته قرار الهدم، مشيرا إلى أنه أقدم على هدم منزله باستخدام معدات يدوية، خوفا من الغرامة المالية الباهظة التي ستفرضها عليه سلطات الاحتلال في حال هدمت آلياتها المنزل.