اخبار العالم

وزير الصحة الموريتاني يحذر من تزايد كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الموريتاني يحذر من تزايد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر وزير الصحة الموريتاني سيد ولد الزحاف من أن بلاده تواجه ارتفاعا مقلقا في الإصابات والوفيات بمرض كوفيد -19 .

وقال ولد الزحاف ،في مقابلة بثها التلفزيون الموريتاني اليوم الأحد،إن "ما نخشاه اليوم هو أن تتجاوز الحالات ما تم تسجيله خلال الموجة الثانية وهو ما سيطرح لنا مشكلة حقيقية في التكفل بالمرضى".

وأوضح "نلاحظ أن عدد الحالات للأسبوعين الماضيين يقارب الألفي حالة إصابة، وسجلنا 33 وفاة خلال نفس الاسبوعين ، 14 وفاة الاسبوع الماضي و19 خلال هذا الاسبوع، وهذا التسارع مقلق لأن الحالات في تزايد والوفيات في تسارع " .

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا