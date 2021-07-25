شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الموريتاني يحذر من تزايد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر وزير الصحة الموريتاني سيد ولد الزحاف من أن بلاده تواجه ارتفاعا مقلقا في الإصابات والوفيات بمرض كوفيد -19 .

وقال ولد الزحاف ،في مقابلة بثها التلفزيون الموريتاني اليوم الأحد،إن "ما نخشاه اليوم هو أن تتجاوز الحالات ما تم تسجيله خلال الموجة الثانية وهو ما سيطرح لنا مشكلة حقيقية في التكفل بالمرضى".

وأوضح "نلاحظ أن عدد الحالات للأسبوعين الماضيين يقارب الألفي حالة إصابة، وسجلنا 33 وفاة خلال نفس الاسبوعين ، 14 وفاة الاسبوع الماضي و19 خلال هذا الاسبوع، وهذا التسارع مقلق لأن الحالات في تزايد والوفيات في تسارع " .