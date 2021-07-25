تسجيل نحو 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

وجاء في البيان الحكومي، "سجلت البيانات الصحية 39742 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 31 مليون إصابة".

كما أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 535 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 420551.



بالمقابل أعلنت الهند الخميس الماضي عن تسجيل أكثر من 45 ألف إصابة خلال الشهرين الماضيين بداء "الفطر الأسود" الذي يزيد معدل الوفيات فيه عن 50%، ويعصف بمصابي كورونا بالدرجة الأولى.

وهذا المرض الفطري أجبر الجراحين على إزالة عيون وأنوف وعظام الفكين لدى بعض المرضى، لمنع العدوى من الوصول إلى الدماغ.

