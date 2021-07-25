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'الأجندات المشبوهة' والانسحاب الأمريكي في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد ساعات من اختطافه، العثور على جثة الابن الثاني لناشطة البصرة فاطمة البهادلي،، ودعوات لاستئصال الاجندات المشبوهة.
= الكاظمي الى واشنطن على رأس وفد رفيع.. وجدولة الانسحاب الامريكي على رأس المباحثات مع بايدن.

= استبعاد اكثر من مئة وخمسين مرشحا للانتخابات،، والبرلمان ينهي عمل مجلس المفوضين في حقوق الانسان.

= ارتفاع حصيلة الاصابات بكورونا مجددا.. والسومرية تدخل ردهات الحجر الصحي وتوثق لحظة وفاة احدى الراقدات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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