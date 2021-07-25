انت الان تتابع خبر 'الأجندات المشبوهة' والانسحاب الأمريكي في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد ساعات من اختطافه، العثور على جثة الابن الثاني لناشطة البصرة فاطمة البهادلي،، ودعوات لاستئصال الاجندات المشبوهة.
= الكاظمي الى واشنطن على رأس وفد رفيع.. وجدولة الانسحاب الامريكي على رأس المباحثات مع بايدن.
= ارتفاع حصيلة الاصابات بكورونا مجددا.. والسومرية تدخل ردهات الحجر الصحي وتوثق لحظة وفاة احدى الراقدات.
= استبعاد اكثر من مئة وخمسين مرشحا للانتخابات،، والبرلمان ينهي عمل مجلس المفوضين في حقوق الانسان.
= ارتفاع حصيلة الاصابات بكورونا مجددا.. والسومرية تدخل ردهات الحجر الصحي وتوثق لحظة وفاة احدى الراقدات.