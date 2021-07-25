'الأجندات المشبوهة' والانسحاب الأمريكي في نشرة السومرية

= الكاظمي الى واشنطن على رأس وفد رفيع.. وجدولة الانسحاب الامريكي على رأس المباحثات مع بايدن.

= استبعاد اكثر من مئة وخمسين مرشحا للانتخابات،، والبرلمان ينهي عمل مجلس المفوضين في حقوق الانسان.

= ارتفاع حصيلة الاصابات بكورونا مجددا.. والسومرية تدخل ردهات الحجر الصحي وتوثق لحظة وفاة احدى الراقدات.

