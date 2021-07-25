دولة اوروبية تسجل ارتفاعا باصابات ووفيات كورونا

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، "بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4743، مقابل 5140 السبت، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.317 مليون حالة، بينها 66257 نشطة".وأضافت وزارة الصحة أنها "رصدت 7 وفيات ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 5 في إحصائية السبت، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127949 شخصا".

كما ذكرت وزارة الصحة أن "حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4.123 مليون شخص، بعد تسجيل 1001 حالة شفاء جديدة."

وتعتبر إيطاليا عاشر دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

