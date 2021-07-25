"العلاقة مع الإمارات أولوية".. رسالة لابيد من تعيين حايك سفيرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قرار وزير الخارجية يائير لابيد تعيين أمير حايك سفيرا، رسالة حول الأهمية التي يوليها للعلاقة مع الإمارات.

وحايك مقرب من وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد وهو محل ثقته بحسب وسائل الإعلام.

وأعلن لابيد اليوم الأحد تعيين حايك كأول سفير لدى الإمارات، معتبرا أنه "الرجل المناسب لمأسسة الجسر بين إسرائيل والإمارات".

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي: "تعيين حايك (..) يشير إلى أن العلاقة بين الإمارات وإسرائيل هي أولوية عالية المستوى بالنسبة لوزير الخارجية الإسرائيلي".

وبدوره قال موقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي: "تعيّين لابيد لحايك هو لإيصال رسالة للقيادة في أبوظبي مفادها أن السفير في أبوظبي محل ثقة وله اتصال مباشر مع وزير الخارجية".

وأضاف: "حايك مقرب من لابيد، وقبل أسابيع قليلة فقط عينه محكما في نقاش داخلي داخل حزب هناك مستقبل بين وزيرة الاقتصاد أورنا باربافاي ووزير الرفاة مئير كوهين حول منصب الذراع العمالية في الحكومة الجديدة، وحكم حايك أن الذراع العمالية يجب أن تكون من مسؤولية وزارة الاقتصاد".

وتابع: "عندما عمل لابيد وزيرا للمالية في عام 2014، تحدث حايك علنا ضد المسؤولين في وزارة المالية الذين عارضوا سياسة لابيد بشأن زيادة العجز المستهدف، وقال حينها إنه إذا كان هناك أشخاص في وزارة المالية يفكرون بشكل مختلف عن وزير المالية ولا يتفقون مع قراراته فعليهم الاستقالة".

وحايك هو أول سفير إسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي تعيينه بعد أيام من افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي والقنصلية الإسرائيلية في دبي.