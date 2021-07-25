اعتقال أحد المشاركين بمجزرة "وقفة العيد" في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان العراقي، اليوم الأحد، عن اعتقال أحد المشاركين في عملية التفجير الانتحاري الذي وقع في سوق شعبي بمدينة الصدر، شرقي بغداد، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وأعلنت الحكومة العراقية، أمس السبت، اعتقال مخططي ومنفذي تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر، الذي راح ضحيته 35 شخصاً وإصابة العشرات عشية عيد الأضحى (وقفة العيد).

وتبنى تنظيم داعش التفجير الذي نفذه انتحاري منتسب للتنظيم الإرهابي يدعى "أبو حمزة".

وذكر بيان لجهاز مكافحة الارهاب في إقليم كوردستان، أن "الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية طلبت المساعدة من حكومة إقليم كوردستان بهدف إلقاء القبض على احد المشتركين في تلك الجريمة".

وأوضح الجهاز أنه "لهذا الهدف زودت جهاز مكافحة الارهاب في الإقليم باسم أحد المطلوبين الذين شارك المجموعة التي نفذت العملية الإرهابية."

وأضاف أنه "بعد متابعة فرقنا تم إلقاء القبض على الشخص المطلوب وتبين أن اسمه الكامل هو (ح ي ع ح) من أهالي الحويجة وهو الآن من قاطني مخيم (حسن شام) للنازحين.

وتابع البيان أنه بأمر من القاضي تم تسليم المشتبه به (ح) الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية.

