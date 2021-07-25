تعرض مدينة دينانت جنوب بلجيكا لأسوأ سيول منذ عقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تعرضت مدينة دينانت جنوب بلجيكا لأسوأ سيول منذ عقود، السبت، بعد عاصفة رعدية استمرت ساعتين وحولت الشوارع إلى أنهار وجرفت في طريقها السيارات والأرصفة لكنها لم تسفر عن سقوط قتلى.



كانت تلك المدينة قد تجنبت أقوى فيضانات شهدتها البلاد وتسببت في قتلى قبل 10 أيام، إذ راح ضحيتها 37 شخصاً في جنوب شرق بلجيكا، كما سقط عدد أكبر من القتلى في ألمانيا لكن عنف عاصفة السبت أذهل الكثيرين.

وجرفت مياه الأمطار التي تدفقت عبر شوارع منحدرة عشرات السيارات وكدستها في مفترق للطرق وأخذت في طريقها أحجاراً وأرصفة وحتى قطعاً من الأسفلت، بينما شاهد السكان تلك الأحداث في فزع من نوافذهم.

ولم تصدر السلطات بعد تقديراً للخسائر وإن كانت محطة "آر.تي.إل" التلفزيونية نقلت عن السلطات المحلية قولها إن الأضرار ستكون "كبيرة".

كما تسببت العاصفة في ذات القدر من الفوضى، دون خسائر بشرية، في بلدة انهي الصغيرة التي تبعد بضعة كيلومترات إلى الشمال من دينانت.