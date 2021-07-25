شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش نقل تبعية مستشفى بنى عبيد للمراكز الطبية المتخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب إحاطة مقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم استجابة مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بشأن استكمال أعمال اللجنة المشكلة لنقل تبعية مستشفى بني عبيد إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1451 لسنة 2017.

وطالب النائب مكرم رضوان، بتحديد موعد لذات اللجنة التي كلفت بنقل تبعية مستشفي بني عبيد إلي أمانة المراكز الطبية المتخصصة خلال أسبوع من تاريخ اليوم، لنقل تبعية باقي المستشفي طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1451 لسنة 2017، ويتبعه إخلاء لمبني المستشفي القديم إلي الشركة المنفذة لعملية التطوير، حيث إنه مشمل في المرحلة الأولي.

كما طالب رضوان بنقل تبعية 801 موظف هم القوة الأساسية لموظفي مستشفي بني عبيد، إلي أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ويتبعه إنهاء إجراءات الترقية والتسويات للمجموعة التي حصلت علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة، حيث إن المستشفي في حاجة ماسة إلي تلك الوظائف.

وقال رضوان، إن مبنى المستشفي منذ عام 1930 وهو مستشفي أميرى، مضيفا أن الأرض ملك المستشفي.

من جانبه، قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية: "أنا مسئول عن الصحة في محافظة الدقهلية كلها، وعندما صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل تبعية مستشفي بني عبيد لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، اللجنة استلمت المستشفي منذ 2018، ولم يعترض أحد، لكن نحتاج إلي مساعدتنا في تخصيص أرض، وسيتم التنفيذ، ونتعاون مع النائب مكرم رضوان، ولست هنا معول هدم، وبعد تخصيص الأرض يساعدنا من خلال المجتمع المدني في البناء".

وعقب النائب مكرم رضوان، مؤكدا أن قرار تخصيص الأرض موجود، ولديه مستندات تثبت كل ما ذكره بخصوص المستشفي.

فيما قال النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، نائب دائرة دكرنس وبني عبيد بمخافظة الدقهلية: "أنا أعترض علي تبعية مستشفي بني عبيد للمراكز الطبية المتخصصة، تحولت من مستشفي متعطلة من عام 1998، لمستشفي تتبع المجالس الطبية المتخصصة للتغطية علي بعض الأمور".

وتابع: "عندي في بني عبيد ناس مستواها المادي ضعيف، ومديرية الصحة هي التي ترعاهم صحيا، الناس غلابة، لا تستعجلوا علي شئ وتضروا الناس، وأنا كنائب عن الدائرة أرفض نقل أو إزالة المستشفي قبل توفير مبني آخر لها لتقديم الخدمات الصحية للناس".

ورد النائب مكرم رضوان: "لازم نحافظ علي القوة السريرية للمستشفي، مستشفي فيها 40 سرير رعاية مركزة، والنقل في صالح المواطنين، أنت من عزبة أبو المعاطي الباز التي تبعد عن بني عبيد بمسافة كبيرة تروح تقعد وسطهم"، وحذفت اللجنة هذه العبارة من المضبطة.

وأوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من الطب العلاجي وإدارة المشروعات من الأمانة الطبية المتخصصة للنزول ومعاينة الوضع في المستشفي ومسألة النقل علي الطبيعة، علي أن يتم تحديد موعد للجنة خلال الأسبوع المقبل.