اخبار العالم

"الصحة الاماراتية" تعلن تقديم 51073 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الاماراتية" تعلن تقديم 51073 جرعة من لقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 51,073 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 16,495,917 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 166.79 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا