شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء مئات السكان بعد حريق غابات في جزيرة سردينيا الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت تقارير إعلامية بأن حريق غابات كبير في غرب جزيرة سردينيا الإيطالية أجبر عدة مئات من السكان على إخلاء منازلهم ليل السبت.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نحو 400 شخص اضطروا لمغادرة منازلهم. ومن بين مناطق أخرى، تضرر سكان قرية كولييري.

وتمكن بعض السكان من العودة إلى منازلهم صباح اليوم الأحد عندما تحسن الوضع قليلا. وكتبت صحيفة نوفا ساردينا أن "النيران الهائلة" تدمر الحقول في المنطقة منذ أمس السبت.

وواصلت قوات الطوارئ مكافحة ألسنة اللهب اليوم الأحد. وتم نشر عدة طائرات ومروحيات إطفاء في أجواء الجزيرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) نقلا عن السلطات.