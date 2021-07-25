وفاة والدة أمير سعودي

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان في بيان، ما نصه "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 16 / 12 / 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".



وأضاف، "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

