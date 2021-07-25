ارتفاع جديد في أسعار النفط

خام برنت ارتفع 0.7 % بعد أن تراجع لثلاثة أسابيع على التوالي، كما أن الخام الأميركي ارتفع 0.4 % بعد أن سجل انخفاضا لأسبوعين.

ويأتي ذلك في ظل توقعات "كومرتس" بنك بأن سوق النفط سيظل يشهد نقصا طفيفا في الإمدادات حتى نهاية العام الحالي، على الرغم من التوسع في إمداد النفط.



في هذا السياق، اعتبر محللون من ANZ Research أن الزيادة البالغة 400 ألف برميل في اليوم لن تكون كافية للحفاظ على توازن السوق، في حين أن المخزونات في الولايات المتحدة وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستمرة في الانخفاض.

وفي ظلّ القلق حيال تداعيات ارتفاع حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة على الاقتصاد العالمي، كانت أسعار الخامين قد سجّلت انخفاضا حادًا في بداية الأسبوع بلغ حوالي 7% في جلسة الإثنين الماضي.



الجدير بالذكر، أن المستثمرين توقعوا أن يظل الطلب قويا على النفط بدعم من تراجع مخزونات النفط وارتفاع معدلات التطعيمات.