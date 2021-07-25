التطبيعية تحدد موعد مباراة الختام في الدوري الممتاز

قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية إقامة مباراة القوة الجوية والحدود في الجولة الثامنة والثلاثين يوم الأربعاء المقبل، في ملعب الشعب الدولي بالساعة الثامنة مساءً.

واجتمعت الهيأة التطبيعية مع الشركة المنظمة لحفل اختتام الدوري للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، بحضور عضو التطبيعية اسعد لازم والأمين العام محمد فرحان، وممثل وزارة الشباب والرياضة مدير عام دائرة الأقليم والمحافظات، طالب الموسوي.



وتناولَ الاجتماعُ، وفق البيان، آلية تطبيق منهاج حفل الاختتام بانسيابية عالية.

