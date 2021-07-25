عاهل الأردن: قلقون حيال برنامج إيران الصاروخي وملفها النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، عن قلق بلاده حيال تطور البرنامج الصاروخي لإيران.

وأبدى تخوفاته بشأن برنامج إيران النووي، متسائلا عما إذا كانت مفاوضات فيينا ستمهد الطرق للتفاهمات بين واشنطن وطهران.

وأضاف ملك الأردن، في تصريحات له: "قلقون حيال تطور البرنامج الصاروخي لإيران، ورأينا ذلك من خلال استهداف القواعد الأمريكية في العراق".

وتابع: "دول المنطقة ترى إيران وراء الكثير من التحديات التي تواجهها".

وحول المواجهات الأخيرة قال العاهل الأردني، إن "الصراع الأخير في غزة كان بمثابة صحوة للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عن عواقب عدم التقدم إلى الأمام".

وتساءل ملك الأردن عما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي عندما تصل الأزمة في لبنان إلى أسوأ حالاتها؟