أبرزهم ياسر عرمان.. تعيين 4 مستشارين لرئيس حكومة السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، الأحد قراراً بتعيين نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، مستشاراً سياسياً لرئيس الحكومة.

وياسر عرمان 60 عاماً هو سياسي سوداني مخضرم قضى حياته في النضال المسلح في صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان، ضد السلطات المركزية بالخرطوم.



وبدأ عرمان حياته السياسية بالنشاط الحزبي في الجامعات قبل أن يغادر وينخرط في صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان، حيث تدرج إلى أن أصبح الرجل المقرب من زعيمها الراحل جنون قرن.

وعاد الى الخرطوم عقب توقيع إتفاق نيفاشا للسلام وشغل منصب عضو بالبرلمان، ودفعت به الشعبية مرشحا رئاسيا في انتخابات 2010 ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وعقب انفصال جنوب السودان في 2011 أسس ياسر عرمان إلى جانب عبدالعزيز الحلو ومالك عقار، الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، التي خاضت حربا ضد حكومة المعزول عمر البشير في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.





وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وضع عرمان ورفاقه في تحالف الجبهة الثورية سلاحهم ووقعوا اتفاقا مع الحكومة الانتقالية وعادوا على إثره للخرطوم وشاركوا في مستويات السلطة الانتقالية.

ويرجح مراقبون، أن تعيين ياسر عرمان في منصب مستشار سياسي لرئيس الحكومة السودانية يأتي في إطار موازنات أطراف عملية السلام ومشاركتهم في صناعة القرار، خاصة وأن عرمان يعد القيادي الأبرز الذي يقف دون منصب.

بينما يرى البعض أن رئيس الوزراء أراد الاستفادة من خبرات ياسر عرمان لتجاوز مطبات المشهد السياسي وعبور تحديات الانتقال الديمقراطي في السودان.

وإلى جانب عرمان، قرر حمدوك أيضاً تعيين عائشة حمد محمد مستشاراً له لشؤون النوع الاجتماعي، وعلي جماع عبد الله، مستشاراً للحوكمة والإصلاح المؤسسي، وحسان نصر الله علي كرار، مستشاراً للسلام.