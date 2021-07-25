لبنان يتهم الجيش الإسرائيلي بسرقة قطيع ماعز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الأحد، إن قوة إسرائيلية سرقت 500 رأس ماعز واقتادتها إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأوضحت الوكالة أن ذلك تم بعد إطلاق النار من جانب جنود إسرائيليين فوق رأس أحد الرعاة غرب موقع السماقة، في خراج بلدة كفرشوبا بقضاء حاصبيا.

وهذا ليست الاتهام الأول من لبنان للجيش الإسرائيلي بسرقة الماعز حيث ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" في مايو/آيار الماضي أن قوات إسرائيلية قامت بسرقة قطيع من الماعز يعود لمواطن لبناني بعد فرار الراعي، الذي كان يرعى القطيع في مرتفعات كفرشوبا- قضاء حاصبيا.

ويتهم لبنان إسرائيل بانتهاك سيادته بشكل يومي، ويطالب الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات.

وكان لبنان قد طلب، الخميس الماضي، من مندوبه لدى الأمم المتحدة إعلام الأمانة العامة للمنظمة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.