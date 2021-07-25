أمواج الهجمات الحوثية تتكسر على صخور مأرب اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكسرت مجددا موجات الهجوم الحوثي المتواصلة منذ مطلع العام الماضي، على صخور الجيش اليمني والمقاومة في محافظة مأرب شمالي البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية، الأحد، مقتل العشرات من عناصر مليشيات الحوثي في مواجهات شهدتها جبهات غرب مأرب.

والهجوم على مأرب متواصل أوائل العام الماضي وسط تنديد دولي ومطالبات بوقفه فورا.

وشهدت محافظة مأرب مساء أمس وفجر اليوم الأحد، مواجهات عنيفة على جبهات المحافظة كافة إثر هجوم كبير شنته مليشيات الحوثي على مواقع الجيش والمقاومة الشعبية.

وتصدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية لهجمات متتالية شنتها مليشيات الحوثي على جبهات الكسارة والمشجح وكبدت المليشيات خسائر فادحة .

وأفادت وزارة الدفاع بسقوط العشرات من عناصر المليشيا في المعارك التي استمرت لساعات، بين قتيل وجريح، بينما لاذ من بقي من العناصر بالفرار مخلفين وراءهم أسلحة وذخائر.

وأكدت موقع وزارة الدفاع الإلكتروني إسقاط الدفاعات الجوية للجيش اليمني طائرة مسيرة تابعة للمليشيات كانت تقوم بمهام استطلاعية على مواقع الجيش في جبهة المشجح.

وفي جنوب مأرب خاضت قوات الجيش اليمني معارك شرسة في سائلة بقثة بمديرية رحبة جنوب المحافظة، بعد محاولة للمليشيا للتقدم صوب مواقع الجيش والقبائل.

وقالت وزارة الدفاع أن قوات الجيش والقبائل كبدوا مليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح.

وشنت مدفعية الجيش قصفاً عنيفاً على مواقع وتجمعات المليشيا ومرابض مدفعيتها، تمكنت خلالها من إعطاب مدفع هاون عيار 120 مل ورشاش عيار 14،5مل.

وقال موقع وزارة الدفاع إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذت عدة غارات على آليات وتجمعات المليشيا بامتداد جبهات الكسارة والمشجح وصرواح ورحبة، دمرت فيها عدداً من الآليات منها دبابة.