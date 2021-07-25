الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز .



وسيصلى على الفقيدة يوم غدٍ الاثنين الموافق 16 / 12 / 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.