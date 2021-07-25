السعودية.. تسجيل 1194 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10847 والحالات الحرجة 1408 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8167 وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1164 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 499129 حالة.

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم "الأحد "، تسجيل 1194 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 518143 إصابة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية