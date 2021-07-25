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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. تسجيل 1194 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم "الأحد "، تسجيل 1194 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 518143 إصابة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1164 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 499129 حالة.
وأكدت الوزارة تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8167 وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10847 والحالات الحرجة 1408 حالة.