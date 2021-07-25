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السعودية.. تسجيل 1194 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر .. تسجيل 1194 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم  "الأحد "، تسجيل 1194 حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 518143 إصابة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1164 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 499129 حالة.

 

وأكدت الوزارة تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8167 وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10847 والحالات الحرجة 1408 حالة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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