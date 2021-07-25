شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يصحح منصب وزير المجالس النيابية لأحد الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صحح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في المضبطة ما ورد علي لسان أحد أعضاء المجلس خطأ حول منصب المستشار علاء الدين فؤاد، والذي وصفه بأنه "وزير شؤون مجلس الشعب والشيوخ".

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، "اصحح ما قيل علي لسان أحد النواب والذي ذكر وزير شؤون مجلس الشعب والشيوخ، وأوضح أنه لم يعد هناك مجلس شعب إنما مجلس للنواب، والحقيبة الوزارية هي شؤون المجالس النيابية".