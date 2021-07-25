شكرا لقرائتكم خبر عن "العلاج الحر" بالصحة: أغلقنا مستشفيات خاصة خالفت ضوابط ولائحة أسعار "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة راوية مختار، بشأن معرفة خطة إدارة العلاج الحر نحو المستشفيات الخاصة التي تعاملت مع مرض فيروس كورونا من حيث تفعيل أسعار وزارة الصحة والسكان.

وتساءلت النائبة راوية مختار، عن الآلية التي تتعامل بها وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة بالنسبة لمرضي فيروس كورونا، مطالبة بتشديد الرقابة علي المستشفيات الخاصة، لمنع استغلال المواطنين، والتصدي لأي مخالفات للأسعار المحددة من وزارة الصحة.

وتابعت مختار: "أمر غير آدمى أن تكون مستشفى عزل وتتعامل مع المرضى العاديين من خلال العيادات الخارجية، هذه مأساة".

وقال النائب الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية: "هناك تخوف من موجة جديدة لفيروس كورونا نهاية شهر أغسطس، ونتمني ألا يحدث ذلك، ولكن لابد من اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، والتصدي لجشع واستغلال بعض المستشفيات الخاصة للمواطنين".

وطالب وكيل اللجنة، برد كتابي عن معايير الأسعار المقررة من وزارة الصحة بخصوص المستشفيات الخاصة التي تستقبل مرضي كورونا، مشيرا إلي أن هناك مستشفيات مخالفة وتفرض أسعار مرتفعة، ولابد من إعداد قائمة سوداء للمستشفيات المخالفة، وتابع: "لا يصح أن تكون مستشفي مخصصة للعزل وتخصص أقسام فيها لاستقبال المرضي العاديين".

من جانبه، قال الدكتور هشام زكى، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر": "هذا الموضوع شائك، والعلاج الحر لا يغض الطرف عن أي مخالفات، وموضوع الأسعار تحدثنا فيه في وقت سابق، والمفروض هذه المستشفيات لها لائحة أسعار، وهناك قرار وزاري سنة 2021، لتفعيل كافة القوانين واللوائح الملزمة للقطاع الخاص، وتحدثنا في وقت سابق عن وجود تعديل تشريعي سيتم إعداده لضبط المنظومة".

وتابع: "هناك قرارات واشتراطات بالنسبة للمستشفيات الخاصة، والمخالف يتم محاسبته، وهناك أقسام عزل في مستشفيات خاصة كبيرة تم غلقها، لتجنب عدم استغلال المرضي، وهناك مستشفيات تلافت السلبيات، ولا نستطيع أن نهمل أو نتجاهل الدور المهم للقطاع الخاص في مواجهة جائحة كورونا".

واستكمل: "بالنسبة لموضوع القائمة السوداء، المستشفي المخالفة تغلق والمريض يعلم بأنها مغلقة، حتي تتلافي السلبيات وتصحح الأوضاع، وهناك مستشفيات خاصة مخالفة أغلقت بالفعل، ولائحة الأسعار لابد أن تكون معلنة في جميع المستشفيات،

بدوره، قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن التسعيرة الاسترشادية المحددة من وزارة الصحة لابد من وضعها وإعلانها بشكل راضح في المستشفيات، كما أنها تحتاج لتفسير وتوضيح بشأن ما تشمله الأسعار المعلنة من خدمات.