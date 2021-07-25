شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: ما سر عدم استكمال مستشفى بالدقهلية.. والصحة ترد: سيدخل ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل النائب أسامة محمد عبد العاطي، عن عدم اكتمال مبني مستشفى المقاطعة المركزي، قائلا: "ما السر وراء عدم استكمال مبني مستشفى المقاطعة المركزى، وعدم تحويل وحدة طب الأسرة بكفر غانم كفر العتاينة صدفا إلى مستشفى مركز بالسنبلاوين دقهلية".

وأضاف خلال اجتماع لجنة الصحة المنعقد الآن بمجلس النواب، "لدينا إحباط شديد ونرى وجود إهدار للمال العام لعدم استغلال هذا المبني".

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بإدراج المبني ضمن خطة التطوير حتي يستطيع استقبال الجماهير، فيما رد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية علي هذه التساؤلات بقوله: كل المستشفيات ستدخل ضمن مبادرة حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف ممثل وزارة الصحة خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مبادرة حياة كريمة التي لو لم يقدم غيرها لتكفي، فهذه المبادرة تشمل كل المجالات.