شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح لمبادرة حياة كريمة فى توفير فرص عمل للشباب.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في توفير آلاف فرص العمل لأبناء القرى الأكثر احتياجًا، إلى جانب العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات والمشروعات فى القرى التى تستهدفها المبادرة.

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة لمبادرة حياة كريمة في توفير فرص عمل للشباب كما يلى: