إزالة 3430 حالة مخالفة لشروط قانون التصالح في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن أنه جرى إزالة 3430 مخالفة بجميع الأحياء منذ بدء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك لأنه لم ينطبق عليها شروط قانون التصالح، وجاري إزالة 275 مخالفة للوصول إلى صفر مخالفات بمحافظة بورسعيد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة آخر تطورات العمل في أعمال اللجان والأمانات الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء، بالإسراع في معدلات العمل بذلك الملف الحيوي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتيسير على المواطنين.

وأكد أنه يجرى متابعة منظومة العمل أولاً بأول للوقوف على معدلات الإنجاز بهذا الملف، موجهًا الشكر للجان الفنية والمهندسين والشباب المشاركين في أعمال لجنة البت بملفات التصالح على جهودهم المتواصلة لسرعة إنهاء هذا الملف.