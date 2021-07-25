صور.. محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية المختلفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بكافة قطاعات العمل داخل القرى المستهدفة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، والتي وصلت في بعضاً منها لنحو 97% بإجمالى 454 مشروعا بتكلفة تقديرية 11.5 مليار جنيه.

أضاف أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية نجحت حتى الآن في الإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد 11 مدرسة، فيما يجري استكمال 49 مدرسة أخرى بمختلف القرى المستهدفة، بينما يجري العمل في 10 مشروعات من إجمالي 49 مشروع بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وبالتوازي مع ذلك جرى الانتهاء من 38 مشروع من إجمالي 77 مشروعا بواسطة مديرية الصحة.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه جرى الانتهاء من 3 مشروعات، وجاري العمل في استكمال 36 مشروعا، بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، كما أن مسئولي الري يواصلون استكمال 38 مشروعا لتأهيل ورفع كفاءة وتبطين الترع، بينما جرى انتهاء العمل في 10 مشروعات أخرى، وهو الذي تواكب مع إنهاء مشروع للطب البيطري، والبدء في تنفيذ 5 مشروعات بواسطة الهيئة القومية للبريد المصري.

لافتا إلى أن جهاز التعمير يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات منها 30 مشروعا لإنشاء مجمعات للخدمات، يضم كل مجمع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدني والشهر العقاري ومركز تكنولوجي.