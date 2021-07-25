مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية شنرا التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية شنرا التابعة لدائرة مركز الفشن، ما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة ٣ آخرين بحروق من الدرجة الأولى والثالثة وجرى نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية.

ونقلت سيارات الإسعاف جثة لطفلة وتدعى "ملك.م.ع" 11 عاما، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى و "زيدان.ج.ا" 13 عاما، مصاباً بحروق من الدرجة الأولى باليد والوجه، و"حسام.س.ا" 17 عاما، مصاباً بحروق فى أماكن متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة، و"شروق.م.ح" 12 عاما، مصابة بحروق فى أماكن متفرقة الجسم من الدرجة الثالثة.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.