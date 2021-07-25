"افرش شقتك".. تعرف على أسعار الموبيليات في أسواق دمياط.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

تضم محافظة دمياط الآلاف من معارض الأثاث والمفروشات المتنوعة، وتحظى بشهرة عالمية في هذه الصناعة، خصوصا مع وجود كم هائل من الورش والمصانع في أنحاء الإقليم.

وقال أحمد العشماوي، تاجر وصاحب معرض للأثاث، إن هناك الكثير من الأسواق المعروفة في دمياط، ويضم كل سوق المئات من المعارض التي تقدم الأصناف والأنواع المختلفة.

وأوضح أن أسعار غرف الأثاث متنوعة وتختلف بحسب الخامات المستخدمة وجميعها مستوردة، فضلاً عن الأخشاب الطبيعية وجودة ومهارة الصانع، إلى جانب الشكل النهائي للمنتج.

وبين العشماوي، أن دمياط بها أسواق مختلفة، منها أرض المعارض بطريق بورسعيد، وأبو هندية، وأرض العفيفي وشارع البحر، وشارع عبد الرحمن، وبعض المعارض في السيالة.

ولفت إلى أن سعر حجرة النوم يتراوح بين ١٦ ألف جنيه وحتى ٢٠٠ ألف جنيه، لافتا إلى أن السفرة تتراوح بين ١٥ ألف جنيه وحتى ٥٠ ألف جنيه.

وأضاف أن سعر الصالون يتراوح بين ٢٠ ألفا وحتى ١٠٠ ألف جنيه، وحجرة الأطفال تبدأ من ١٠ آلاف جنيه وحتى ٤٠ ألفا.